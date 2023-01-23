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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу компании "еАптека" и наложила на нее штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комиссия ФАС России признала рекламу "еАптека" ненадлежащей и предписала прекратить нарушение. Также ведомство наложило на компанию штраф", - говорится в сообщении в телеграм-канале ФАС

В соцсети "ВКонтакте" распространялась ненадлежащая реклама приложения "еАптека", на которую поступила жалоба от гражданина. В рекламном ролике потребителю была обещана скидка при введении специального промокода после скачивания приложения. Однако на практике оказалось, что для получения скидки необходимо также быть новым клиентом и сделать заказ на определенную сумму из предложенного ассортимента.

"Таким образом, в рекламе от потребителей были скрыты существенные условия получения скидки, что вводило их в заблуждение", - сообщили в ФАС и добавили, что служба продолжит комплексную работу по защите граждан от недостоверной рекламы.

ФАС еАптека
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