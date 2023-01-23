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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Песков не комментирует возможное назначение Козака главой Счетной палаты

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили об этом на брифинге, а также о том, не затянулось ли принятие решения о назначении нового главы Счетной палаты.

"Мы никогда не анонсируем кадровые перспективы, не будем делать это и на этот раз", - ответил Песков.

Алексей Кудрин руководил Счетной палатой с мая 2018 года по 30 ноября 2022 года, а затем перешел на работу в "Яндекс". Вскоре в Совете Федерации предупредили, что скорого назначения нового руководителя Счетной палаты ждать не стоит, поскольку сначала должен быть принят и вступить в силу новый закон о порядке назначения и увольнения главы этого контрольного ведомства. Закон был подписан президентом 18 декабря.

Дмитрий Козак Счетная Палата Дмитрий Песков Алексей Кудрин
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