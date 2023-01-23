Около 16 млрд рублей выделят 14 регионам РФ для модернизации ЖКХ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры на 16 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство разработало новый инструмент финансирования развития ЖКХ, который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тыс. км инженерных сетей. В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 млрд рублей, и мы уже утвердили программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 млрд рублей", - рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, средства направят в Адыгею, Башкортостан, Кабардино-Балкарию, Марий Эл, Якутию, Северную Осетию - Аланию, Тыву, Хабаровский край, Астраханскую, Иркутскую, Липецкую, Самарскую, Тамбовскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Только по итогам реализации этих 14 региональных программ за первые два года качество коммунальных услуг улучшится для порядка 450 тыс. граждан, а в целом эффект от модернизации инфраструктуры почувствуют жители всей страны", - подчеркнул Хуснуллин.

Он также отметил, что в ближайшее время правкомиссия рассмотрит программы других субъектов, чтобы новый механизм финансирования смогли использовать как можно больше регионов. Вице-премьер добавил, что в 2023 году модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли, которое также осуществляется в рамках других программ финансирования.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что основной упор в реализации данной программы делается на модернизацию линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

"Эффектом станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Сейчас идет стадия подготовки. Регионы совместно с Фондом развития территорий формируют свои программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно отметить, что мероприятия этих программ направлены на обновление объектов с максимальной аварийностью и синхронизированы с другими федеральными и региональными программами", - прокомментировал Шагиахметов.

Отмечается, что новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры запущена по поручению президента. Она рассчитана на 2023-2027 годы и будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам. Средства будут выделять, в том числе, на оплату строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов, оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации.

Ранее в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на реализацию программы из федерального бюджета в 2023-2024 годах планируется выделить 130 млрд рублей.