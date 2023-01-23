Трое пациентов и водитель погибли в ДТП в Прикамье
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием большегрузного автомобиля и пассажирской "Газели" на трассе Кунгур - Соликамск (Пермский край) унесло жизни четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник.
Авария произошла около 15:00 (13:00 по московскому времени) на 169 км автодороги Кунгур - Соликамск. По предварительной информации, большегруз "Вольво" занесло на встречную полосу, в результате он столкнулся с "Газелью" с пассажирами.
"В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы", - сообщает пресс-служба.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту дорожной аварии.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава, попавший в ДТП микроавтобус перевозил пятерых пациентов одной из больниц.
"Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое пострадавших пациентов госпитализированы. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии.