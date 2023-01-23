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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Трое пациентов и водитель погибли в ДТП в Прикамье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием большегрузного автомобиля и пассажирской "Газели" на трассе Кунгур - Соликамск (Пермский край) унесло жизни четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник.

Авария произошла около 15:00 (13:00 по московскому времени) на 169 км автодороги Кунгур - Соликамск. По предварительной информации, большегруз "Вольво" занесло на встречную полосу, в результате он столкнулся с "Газелью" с пассажирами.

"В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы", - сообщает пресс-служба.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту дорожной аварии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава, попавший в ДТП микроавтобус перевозил пятерых пациентов одной из больниц.

"Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших пациентов госпитализированы. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии.

Пермский край МВД
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