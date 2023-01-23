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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

ЦИК начал прием предложений по кандидатурам в избиркомы Запорожской и Херсонской областей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Начат прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательных комиссий Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центризбиркоме России.

"Начался прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательной комиссии Запорожской области; избирательной комиссии Херсонской области", - отмечается в телеграм-канале ЦИК РФ.

Прием предложений продолжится до 21 февраля 2023 года, уточнили в комиссии.

"Кандидатуру могут предложить политические партии и иные общественные объединения, а также Центризбирком", - отметили в ЦИК.

ЦИК РФ Запорожская область Херсонская область
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