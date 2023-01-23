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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

РЖД назначат более 200 дополнительных поездов в выходные 23-26 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Более 200 дополнительных поездов дальнего следования будут курсировать в РФ в длинные выходные дни 23-26 февраля, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Казань, Киров, Чебоксары, Оренбург, Ульяновск, Саратов, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и др.

Из Санкт-Петербурга поезда отправятся в Челябинск, Казань, Белгород, Великие Луки, Архангельск, Ярославль, Сортавалу.

Дополнительные назначения также запланированы из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, а также по таким маршрутам, как Тюмень - Оренбург, Зеленый Дол - Казань, Петрозаводск - Псков, Нижний Новгород - Кисловодск.

Кроме того, с 22 по 26 февраля между Москвой и Санкт-Петербургом будут дополнительно назначены рейсы "Сапсанов". С 22 по 27 февраля некоторые "Сапсаны" на этом направлении и "Ласточки" Москва - Кострома и Москва - Нижний Новгород, обычно курсирующие одиночными составами, будут курсировать в сдвоенном исполнении.

При повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов, отмечают РЖД.

РЖД
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