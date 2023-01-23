Глава ЮНКТАД обсудит в Москве экспорт российского продовольствия на мировые рынки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен на этой неделе встретится в Москве с российской делегацией в рамках усилий по облегчению доступа зерна и удобрений из РФ на мировые рынки.

"Ребекка Гринспен и ее коллеги позднее на этой неделе отправятся в Москву в рамках регулярных контактов с российскими властями. (...) На этой встрече они обсудят усилия по содействию беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений, в том числе аммиака, чтобы эти товары вернулись на мировой рынок во благо многих людей", - сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник.

По его словам, Гринспен ежемесячно проводит контакты с российской стороной по этому вопросу как в Москве, так и в Женеве, либо по видеосвязи.