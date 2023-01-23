Герасимов заявил, что армии РФ в ходе СВО противодействует почти весь коллективный Запад

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что армии РФ в ходе специальной военной операции на Украине противодействует практически весь Запад.

"В настоящее время под руководством Генерального штаба проводится специальная военная операция на Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - сказал Герасимов в интервью, которое опубликовано на сайте aif.ru в понедельник.

"Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", - заявил Герасимов.