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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Герасимов заявил, что армии РФ в ходе СВО противодействует почти весь коллективный Запад

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что армии РФ в ходе специальной военной операции на Украине противодействует практически весь Запад.

"В настоящее время под руководством Генерального штаба проводится специальная военная операция на Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - сказал Герасимов в интервью, которое опубликовано на сайте aif.ru в понедельник.

"Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", - заявил Герасимов.

Валерий Герасимов
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