В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Производство, поставки и выпуск в гражданский оборот антибиотиков продолжаются; в аптеках России широкий выбор препаратов, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте в наличии более 10,5 млн упаковок препарата с международным непатентованным неименованием (МНН) амоксициллин, более 6,4 млн упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 млн упаковок цефуроксима, более 2,4 млн упаковок цефексима и более 2,1 млн упаковок кларитромицина, отметили в пресс-службе.

Препараты имеются в различных лекарственных формах, добавили в Росздравнадзоре.

"Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита", - заявили в пресс-службе.

Ранее в "Ведомостях" сообщалось, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в частности, из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим.