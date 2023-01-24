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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

КС обязал суды рассматривать жалобы арестованных на перевод в другое СИЗО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд России указал судам на необходимость рассматривать жалобы обвиняемых на перевод из одного следственного изолятора в другой. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Это решение было принято по итогам проверки части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса по жалобе Владимира Саркисяна.

Следователь неоднократно переводил Саркисяна, который был обвиняемым по уголовному делу, в изоляторы различных регионов - Ставропольского края, Калмыкии, Чечни, - пока не истек предельный срок содержания под стражей и Саркисяна не освободили под подписку о невыезде.

Суд не принял жалобу адвоката на пересылки подзащитного в порядке статьи 125 УПК, сославшись на то, что такой перевод находится в компетенции следователя. Заявитель счел норму неконституционной, так как она позволила суду отказаться проверить как законность и обоснованность перевода обвиняемого в другой регион, так и доводы о том, что такое решение следователя нарушает его права.

КС постановил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, так как предполагает рассмотрение судом жалоб на законность и обоснованность решения следователя о переводе подозреваемого или обвиняемого из одного СИЗО в другое по существу. При этом должны быть учтены оправданность перевода конкретными обстоятельствами и соразмерность ограничения прав преследуемой законной цели, основаниям и условиям перевода.

КС считает, что исключить из-под судебного контроля в порядке статьи 125 УПК основания для решения следователя о переводе из одного СИЗО в другое значило бы ограничить право на судебную защиту и умалить достоинство личности заключенного, так как подобные решения следователя не контролируются судом ни при рассмотрении уголовного дела по существу, ни в порядке главы 22 КАС РФ, по которой оспаривают действия ФСИН, не связанные с предварительным расследованием и влияющие на режим содержания под стражей.

Суд полагает, что возможность реализации конституционных прав может сильно зависеть от месторасположения СИЗО, а потому перевод не только затрагивает права, но и предполагает защиту в безотлагательном порядке.

Более того, территориальное расположение места содержания под стражей должно способствовать назначению уголовного судопроизводства и соблюдению его принципов. Поэтому, уточняет КС, по общему правилу предполагается, что подозреваемого и обвиняемого держат под стражей там, где находятся орган предварительного расследования и суд, а перевод должен быть исключением. В частности, он может быть обусловлен следственными действиями за пределами населенного пункта, где находится изолятор, личной безопасностью заключенного, охраной здоровья и безопасностью других лиц и прочими обстоятельствами, которые могут быть проверены судом.

Теперь федеральный законодатель вправе конкретизировать цели, основания и условия перевода подозреваемого или обвиняемого в СИЗО не по месту нахождения органа предварительного расследования или суда.

Саркисян получит право на компенсацию, форму и размер которой определит суд, рассмотревший соответствующую жалобу в первой инстанции, если установит, что перевод из одного СИЗО в другое привел к нарушению его прав.

Конституционный суд Владимир Саркисян
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