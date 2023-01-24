Аудиторам могут запретить владеть ценными бумагами крупных проверяемых компаний

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает расширить требования к независимости аудиторов от компаний, отчетность которых они должны проверять. Как рассказал источник "Интерфакса", аудиторские услуги не должны оказываться, если у руководителя или участника аудиторской группы либо у их близких родственников есть финансовые инструменты (акции, облигации и пр.) потенциального клиента.

Аналогичное требование предлагается ввести в том случае, если упомянутые аудиторы и их родственники являются выгодоприобретателями по таким финансовым инструментам.

Ограничение будет действовать в отношении финансовых инструментов общественно-значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и компании с долей государства от 25%.

Правительство предложило эти правила ко второму чтению в свой законопроект (№560573-7) с поправками в закон "Об аудиторской деятельности", которые нацелены на усиление независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. При внесении этого документа в Госдуму в октябре 2018 года правительство объясняло необходимость изменений введением в РФ с 2017 года международных стандартов аудита.

По действующим нормам, аудиторские организации не могут оказывать услуги лицам, которые являются их кредиторами, поручились за них или оказывают им услуги страхования. Проект дополнительно вводит новые ограничения. Во-первых, по словам собеседника "Интерфакса", это правило предлагается распространить на подконтрольные структуры заказчиков. Во-вторых, поправки предусматривают, то что аудиторы не могут брать клиентов, перед которыми имеют другие денежные и неденежные обязательства, если их сумма превышает 10% балансовой стоимости активов аудиторской организации, рассказал источник.