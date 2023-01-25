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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Нововоронежская АЭС остановила энергоблок №6 на ремонт

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") в среду остановила шестой энергоблок для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

Энергоблок отключен от сети, ремонтные работы затронут электротехническое оборудование.

Энергоблок №4 находится на планово-предупредительном ремонте. Энергоблоки №5 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 - в октябре 2019 года.

Нововоронежская АЭС
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