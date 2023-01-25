Предприятие "Роскосмоса" разработало технологию слежения за цунами из космоса

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали технологию для создания орбитального радиовысотомера для космических геодезических и океанографических систем, сообщили в пресс-службе холдинга.

Прибор поможет решить научные и прикладные задачи океанологии, морского транспорта, экологии, обеспечения безопасности нефтедобычи в акваториях морей и океанов.

"Полученные данные помогают исследовать гравитационные аномалии и аномалии рельефа дна на шельфах, следить за приливами, отливами, цунами, морскими течениями, скоростями поверхностного ветра, а также многими другими процессами в Мировом океане", - сообщили в пресс-службе.

"В РКС был проведен анализ современных методов повышения точности спутниковой альтиметрии. Ключевым фактором является погрешность формирования зондирующего сигнала. Для экспериментальной оценки качества сигнала был спроектирован специализированный синтезатор на основе программируемой логической интегральной схемы и высокоскоростного цифро-аналогового преобразователя", - сказал начальник отделения создания бортовых систем навигации РКС, кандидат технических наук Владимир Полишкаров, слова которого приводятся сообщении.

По его словам, с помощью такого синтезатора были проанализированы потенциальные возможности высотомера.

"Синтезатор обладает экстремальным быстродействием и высокой разрядностью представления амплитуды и фазы. Интегральные микросхемы привлекают своими небольшими размерами и малым энергопотреблением, что особенно актуально для бортовой аппаратуры космического аппарата", - сказал он.