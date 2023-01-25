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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Росгосцирк впервые в постсоветской истории вышел в прибыль

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская государственная цирковая компания в 2022 году впервые в постсоветской истории вышла в прибыль, сообщили в Минкультуры РФ.

"Гастрольно-прокатная деятельность Российской государственной цирковой компании по итогам 2022 года дала положительный финансовый результат. В учреждениях Росгосцирка в 2022 году прошло более 2,8 тыс. представлений, которые увидели 3,3 млн зрителей", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам встречи гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова министром культуры Ольгой Любимовой.

За прошлый год заполняемость зрительных залов в цирках выросла на 22%. Как уточнили в министерстве, если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34-35%, то в минувшем году средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57%.

Кроме того, как сообщили в министерстве, "Росгосцирк" направил 120 млн рублей на обустройство быта своих артистов, и в 2023 году все общежития и гостиницы компании будут оснащены новой мебелью и бытовой техникой.

"Уже закуплены кровати, ортопедические матрасы, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и многое другое. Эта мера позволит улучшить условия жизни цирковых артистов, проводящих вне собственного дома до 10 месяцев в году", - отметили в министерстве.

Минкультуры РФ Росгосцирк
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