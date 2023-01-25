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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Регуляторная гильотина в 2022 году отменила почти 500 разъяснений госорганов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В 2022 году в результате использования механизма "регуляторной гильотины" была отменена половина документов разъяснительного характера, изданных российскими госорганами, сообщил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на совещании по оптимизации разрешительной деятельности.

Регуляторная гильотина предусматривает отказ от излишних и архаичных требований к бизнесу.

"По итогам этой работы в реестр обязательных требований были внесены данные о всех документах разъяснительного характера - в общей сложности 954, (из них - ИФ) отменена почти половина - 491", - сказал Херсонцев.

Весной 2022 года Владимир Путин поручил правительству "при участии общественных объединений предпринимателей провести анализ изданных федеральными органами исполнительной власти документов разъяснительного характера, а также рассмотреть вопрос о создании публичного реестра таких документов и его регулярной актуализации".

К 1 июля 2022 года заинтересованные ведомства должны были самостоятельно провести инвентаризацию своих разъяснений, до 1 сентября 2022 - проанализировать их. Ревизии должны были подвергнуться разъяснения, изданные во исполнение закона "Об обязательных требованиях" как в рамках специально предусмотренных полномочий, так и без них - различные инструктивные письма, письма в территориальные органы, даже сообщения на сайтах.

По итогам этой работы ведомства должны были решить, какие документы сохранить, какие отменить или переиздать, а также разместить актуальные разъяснения в реестре обязательных требований.

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