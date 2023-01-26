Пожар площадью 800 кв. м произошел в магазине в красноярской Дудинке

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в ночь на четверг в здании магазина в городе Дудинка Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"26 января в 03:20 (23:20 мск среды) поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров по улице Щорса в Дудинке. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара осложняют сильные порывы ветра и морозы", - говорится в сообщении.

В тушении огня принимают участие 22 человека личного состава и четыре единицы техники.