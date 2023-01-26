В Кремле восприняли шаги Запада в отношении Украины как прямую вовлеченность в конфликт

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Действия западных стран в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что поставка американских танков Киеву является не борьбой против России, а борьбой за свободу.

"И из европейских столиц, и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине", - ответил Песков.

"Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - продолжил представитель Кремля.

При этом Песком отметил, что Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. "В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.