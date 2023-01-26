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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Сенатор назвал регионы, где износ очистных сооружений превышает 90%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В некоторых регионах России очистные сооружения изношены более чем на 90%, сообщил на круглом столе председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"Мы провели опрос регионов. Он показал, что износ очистных сооружений составляет до 80%, а в Свердловской, Псковской областях, Республике Марий Эл сообщили об уровне износа более 90%. При этом обновляется сейчас не более 1-2% в год", - сказал сенатор.

Основной проблемой он назвал то, что большинство очистных сооружений построены в 1960-1970 годах. В них изношены и строительные конструкции, и технологическое оборудование. Кроме того, регионы столкнулись с увеличением стоимости строительства очистных сооружений из-за роста цен на стройматериалы.

Шевченко добавил, что все опрошенные регионы обратили внимание на нехватку средств на строительство и ремонт объектов. Объем привлеченных средств на строительство очистных сооружений небольшой из-за низкой привлекательности этого сектора.

"Считаю возможным поддержать предложения субъектов РФ и рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о софинансировании разработки проектно-сметной документации на объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе и очистные сооружения", - отметил Шевченко.

Также он предложил создать новую программу на примере существующего проекта "Чистая вода".

"Предоставляется целесообразным создание отдельного федерального проекта, который бы предусматривал механизм оказания помощи регионам и муниципалитетам на весь цикл работ по созданию и реконструкции систем водоотведения, или модернизации соответственно", - отметил Шевченко.

Всего в системах водоотведения сейчас действует около 60 тысяч очистных сооружений водоотвода, 12 тысяч очистных сооружений канализации. Протяженность сетей водоотведения - около 200 тысяч км.

Андрей Шевченко Совет Федерации Свердловская область Псковская область Марий Эл
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