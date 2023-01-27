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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лавров заявил, что РФ заинтересована в логистическом потенциале порта Массауа в Эритрее

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Порт Массауа в Эритрее вызывает интерес российской стороны с учетом его транзитных возможностей, важно использовать его логистический потенциал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Среди перспективных планов, которые предстоит детально проработать, упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массау и авиапорта. Порт Массауа представляет интерес с точки зрения его транзитных возможностей", - сказал он на пресс-конференции в Эритрее по итогам визита в республику.

"У нас общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций. Параллельно мы будем стимулировать прямые контакты между бизнес-сообществами, среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, сфере информационно-коммуникационных технологий", - отметил российский министр иностранных дел.

Лавров добавил, что параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, которые позволят обезопасить сотрудничество РФ и Эритреи от западных санкций".

Сергей Лавров МИД РФ Эритрея
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