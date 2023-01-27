Путин обсудил с Совбезом внутреннюю повестку и границу шельфа РФ в Северном Ледовитом океане
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопрос внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.
"Сегодня у нас несколько важных вопросов, касающихся внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.
Одним из докладчиков на совещании выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.