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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Путин обсудил с Совбезом внутреннюю повестку и границу шельфа РФ в Северном Ледовитом океане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопрос внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

"Сегодня у нас несколько важных вопросов, касающихся внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

Одним из докладчиков на совещании выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Владимир Путин Северный Ледовитый океан Совбез РФ
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