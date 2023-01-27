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Минобрнауки утвердило концепцию научно-популярного туризма

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ приняло концепцию развития научно-популярного туризма до 2035 года, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.

"Министерство науки и высшего образования РФ утвердило концепцию развития научно-популярного туризма до 2035 года, в которой прописаны перспективы развития этого направления, а также указана роль вузов, научно-исследовательских центров и регионов в формировании туристических продуктов", - говорится в сообщении.

Концепция станет основой для определения ключевых механизмов развития научно-популярного туризма, в том числе молодежного и детского. Она включает в себя подготовку кадров, описывает целевую аудиторию, роль вузов, научно-исследовательских центров и регионов в формировании маршрутов, а также финансовое обеспечение и многое другое.

"Развитие научно-популярного туризма будет способствовать вовлечению молодежи в исследовательскую среду, причем со школьных лет. Ребята разных возрастов смогут побывать в уникальных лабораториях, на высокотехнологичных, градообразующих предприятиях, встретиться с единомышленниками на массовых молодежных научных мероприятиях - и все это в разных уголках нашей большой страны", - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого приведены в сообщении.

Согласно концепции, научно-популярный туризм – это временные выезды (путешествия) граждан РФ с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, которые происходят по заранее утвержденным маршрутам с посещением инфраструктуры организаций, сопряженных с научной, инновационной, образовательной просветительской деятельностью.

Отмечается, что 10 маршрутов научно-популярного туризма уже доступны для поездок. "Уже доступны для бронирования для всех категорий граждан туры в Калужскую, Московскую, Новосибирскую, Амурскую, Иркутскую и Нижегородскую области и Краснодарский край, а также в город Дубну, Москву и Санкт-Петербург", - сообщает Минобрнауки.

Концепция разработана во исполнение плана мероприятий по развитию научно-популярного туризма в стране, утвержденного вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Инициатива по развитию научно-популярного туризма стала одним из направлений десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

Минобрнауки
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