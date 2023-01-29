Скончался министр здравоохранения Татарстана Садыков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ушел из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, ему было 53 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

"Сегодня, 29 января не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время его работы в здравоохранении Татарстана произошел динамичный рост. При Садыкове в республике успешно реализовывались нацпроекты, удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. За время его работы появились центр детской онкологии, реабилитационный центр на базе городской клинической больницы Казани №7, центр экстренной медицинской помощи в Нижнекамске.

Прощание состоится 30 января.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия". Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", медалью Республики Татарстан "За доблестный труд", а также удостоен звания "Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники".

До назначения на должность министра Садыков работал главным врачом в городской клинической больнице №7 Казани, являлся депутатом Госсовета Татарстана.