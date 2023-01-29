Трое малолетних детей погибли в пожаре в частном доме на Кубани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме в поселке Октябрьском (Краснодарский край). Погибли трое детей.

Как сообщает в своем телеграм-канале СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Отмечается, что пожар произошел утром 29 января, в одном из частных жилых домов на улице Мира в поселке Октябрьском Курганинского района, в котором проживала многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также ее 7 и 12-летние дочери доставлены в больницу с различными травмами.