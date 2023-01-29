В Кремле заявили, что в графике Путина нет переговоров с Шольцем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина на данный момент нет телефонных разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, но Путин открыт для контактов, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - сказал Песков, комментируя слова Шольца о том, что он будет проводить телефонные разговоры с президентом РФ.

Ранее в интервью газете Tagesspiegel канцлер ФРГ заявил, что считает важным продолжать телефонные разговоры с президентом России.

Песков отметил, что заявок на такой разговор из Берлина пока не поступало.