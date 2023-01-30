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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Исполнительным директором авиазавода "Прогресс" стал топ-менеджер "Роствертола"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель управляющего директора ПАО "Роствертол" Сергей Шамшура перешел на должность исполнительного директора АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край), сообщил телеграм-канал профсоюза авиазавода.

Шамшура назначен на новую должность с 27 января 2023 года.

ААК "Прогресс" и "Роствертол" входят в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха".

Авиазавод "Прогресс" серийно выпускает боевые вертолеты Ка-52 с 2010 года, готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

Прогресс Росвертол Ростех Сергей Шамшура Ка-52
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