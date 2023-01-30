Исполнительным директором авиазавода "Прогресс" стал топ-менеджер "Роствертола"
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель управляющего директора ПАО "Роствертол" Сергей Шамшура перешел на должность исполнительного директора АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край), сообщил телеграм-канал профсоюза авиазавода.
Шамшура назначен на новую должность с 27 января 2023 года.
ААК "Прогресс" и "Роствертол" входят в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха".
Авиазавод "Прогресс" серийно выпускает боевые вертолеты Ка-52 с 2010 года, готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.