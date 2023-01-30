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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

СП "Ростелекома" и ВТБ запланировал проекты по цифровизации регионов на 35 млрд руб.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совместное предприятие (СП) "Ростелекома" и "ВТБ Инфраструктурный Холдинг", "Инфра-Телеком", по предварительным оценкам, может реализовать до 2025 года проекты по развитию цифровой инфраструктуры в регионах на сумму до 35 млрд рублей, говорится в сообщении сторон.

Речь идет о создании комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации, интеллектуальных транспортных систем, повышении энергоэффективности, автоматизации процессов в ЖКХ, реализации проектов "Безопасный город" и других направлениях.

Для финансирования проектов предприятие планирует использовать механизмы государственно-частного партнерства.

Первым проектом нового СП станет создание системы видеонаблюдения в Мурманской области для повышения общественной безопасности в населенных пунктах региона. Всего планируется установить более 1 тыс. видеокамер, а также внедрить интеллектуальную систему видеоаналитики.

Как отмечается в сообщении, для ВТБ участие в этом проекте – возможность развития нового направления бизнеса по реализации концессионных проектов в области высоких технологий в партнерстве с "Ростелеком". СП объединит цифровые компетенции "Ростелекома" и опыт группы ВТБ по организации финансирования региональных и муниципальных инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщал "Интерфакс", "Ростелеком" в начале декабря 2022 года получил 49,5% "Инфра-Телеком" для реализации инфраструктурных проектов. Сделка была совершена через "дочку" оператора – АО "Вестелком". Еще 49,5% юрлица с момента его создания (в июне 2021 года) принадлежит ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг". Также 1% в компании получило физлицо Елена Аполонская.

Ростелеком ВТБ Инфраструктурный Холдинг Инфра-Телеком
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