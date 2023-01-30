Минобороны РФ сообщило об активном наступлении российских войск на донецком направлении

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные наступательные действия на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На донецком направлении в ходе активных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи".

По словам Конашенкова, нанесено огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

"На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны России.

На красно-лиманском направлении, сообщил он, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами", - сообщил он.

По его словам, российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области в районе Новодаровки. Уничтожены два беспилотника в ЛНР и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области, перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM в районах Пролетарки и Виноградово Херсонской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8226 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.