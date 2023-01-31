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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Генпрокурор РФ заявил о работе по возвращению госконтроля над важными для обороны предприятиями

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил о продолжающейся работе прокуроров по возвращению госконтроля над предприятиями, имеющими значение для обороны и безопасности страны.

"Мы также продолжаем работу по возвращению государственного контроля над стратегическими предприятиями, которые имеют значение для безопасности и обороны нашей страны, контролем над которыми незаконно завладели третьи лица, в том числе в пользу иностранных структур, контроль государства (над которыми) незаконно был утрачен",- сказал Краснов во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генпрокурор отметил, что это "касается и вновь приобретенных территорий".

"Мною подчиненным даны указания в переходный период времени не допустить неправомерного перехода прав собственности на объекты недвижимости и в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации для наших новых соотечественников, Владимир Владимирович", - сказал Краснов.

Он сообщил, что прокуроры также продолжали работу по защите имущественных интересов государства, "в первую очередь там, где третьи лица пытались, исходя из своих предумышленных, корыстных интересов, получить какую-то выгоду для себя".

"Так, в суды заявлено свыше 16 тысяч исков в сфере государственного и муниципального имущества",- сообщил генпрокурор.

Владимир Путин Игорь Краснов
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