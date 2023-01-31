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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна пройдет в начале апреля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна пройдет в Гостином дворе с 6 по 9 апреля, сообщают ее организаторы.

Ожидается участие около 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций. Будет организовано обсуждение новых форм существования текста и книги, также будут представлены коллективный стенд малых издательств и специальная площадка для книжной распродажи "Бук-сток" и детская программа.

Этой весной ярмарка в Москве пройдет уже в 25-й раз. NON/FICTIO№24 состоялся с 1 по 5 декабря 2022 года в Гостином дворе, который уже стал традиционным местом проведения мероприятия.

Ярмарка будет проходить при поддержке Минцифры.

Non/fiction
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