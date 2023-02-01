Сенаторы одобрили закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - овет Федерации проголосовал за одобрение закона, предусматривающего, что декларации о доходах депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обобщенном виде и без указания персональных данных.

Поправки вносятся в законодательство, касающееся общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ.

В частности, предусматривается, что на официальных сайтах региональных законодательных органов и представительных органов муниципальных образований будет размещаться обобщенная (статистическая) информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами обязанности представлять соответствующие сведения.

Аналогичная норма распространяется на сенаторов РФ и депутатов Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял журналистам, что теперь при размещении информации о представлении парламентариями своих деклараций в интернете не будут публиковаться их персональные данные.

Закон также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе.

Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта РФ может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.

Вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа региона или депутата представительного органа муниципального образования в случае отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях соответствующего представительного органа в течение шести месяцев подряд.