Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается во главе рейтинга самых упоминаемых в прессе персон - в январе он получил 218 374 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На второе место после месячного перерыва вернулся президент Украины Владимир Зеленский (65 855 упоминаний). Его в декабре потеснил с этой позиции Дед Мороз. Согласно январской статистике, новогодний персонаж оказался только на пятом месте (40 986 упоминаний).

Третью строчку январского рейтинга занял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него 44 102 упоминания в СМИ. Президент США Джо Байден остался на четвертом месте с 43 702 ссылками.

Далее в топ-10 СКАН следуют мэр Москвы Сергей Собянин (шестое место, 30 767 упоминаний), премьер РФ Михаил Мишустин (седьмое место, 29 009), глава МИД РФ Сергей Лавров (восьмое место, 28 804), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (девятое место, 22 796).

Впервые в "десятку" самых упоминаемых в СМИ персон вошел предприниматель, руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, он замкнул рейтинг, получив 22 524 ссылки.

Покинули топ-10 по итогам января президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.