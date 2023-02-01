В России почти на 12% увеличен размер социальных выплат

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство с 1 февраля увеличивает почти на 12% объемы социальных выплат, это касается и материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С сегодняшнего дня по поручению президента увеличивается почти на 12% размер социальных выплат, пособий и компенсаций. Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке", - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, принятое решение распространяется на 46 различных мер, среди получателей - инвалиды, ветераны, семьи с детьми. "В том числе, вырастет размер материнского капитала. На первого ребенка он составит свыше 580 тысяч рублей, второго и последующего детей - более 775 тысяч рублей", - отметил премьер.