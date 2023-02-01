В Думе готовы обсуждать ограничения для чиновников и депутатов на выезд из РФ во время СВО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил о готовности нижней палаты обсудить предложение руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина прописать в законодательстве ограничения выезда за рубеж на время специальной военной операции депутатов и чиновников.

"Инициатива Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением, безусловно, заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", - цитирует Пискарева в среду пресс-служба комитета.

Вместе с тем глава комитета напомнил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина уже внесено в Регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы РФ.