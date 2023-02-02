"Почта России" в I квартале представит новую стратегию развития

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - АО "Почта России" в I квартале представит новую стратегию развития компании. Соответствующее поручение новому гендиректору компании Михаилу Волкову дал глава Минцифры Максут Шадаев, говорится в сообщении министерства.

"Почте" также поручено подготовить предложения по оптимизации затрат, говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи министра с главой "Почты России" одним из ключевых вопросов стал поиск дополнительных источников доходов для компании и контроль над статьями расходов.

Михаил Волков возглавил "Почту России" с 11 января, сменив на этой должности Максима Акимова, который являлся гендиректором почтового оператора с февраля 2020 года. До прихода в "Почту России" Волков возглавлял ООО "Спортивные Лотереи" (оператор государственной лотереи, бренд "Национальная Лотерея").

О планах по корректировке стратегии с учетом изменений в макроэкономике и необходимости выстраивания новых цепочек доставки в "Почте России" говорили "Интерфаксу" еще в сентябре 2022 года. "Почта" также внесет изменения в "дорожную карту" развития некоторых своих бизнесов, говорили в компании, не уточнив деталей. В сентябре компания объявила закупку на оказание информационно-консультационных услуг по разработке актуализированной стратегии развития на период 2020 - 2030 гг.

Действующая стратегия "Почты России" была принята в декабре 2019 года и обновлена в мае 2021 года. Стратегия предполагает трансформацию национального почтового оператора в современную цифровую компанию.

В соответствии со стратегией, компания должна обеспечить цифровизацию почтовых услуг, стать неотъемлемой частью новой системы передачи юридически значимых коммуникаций в цифровом формате и сохранить целостность системы юридически значимого документооборота в России. В стратегии также поставлена задача по обеспечению доступности социальных и государственных сервисов по всей стране.

Документ также описывает работу с участниками рынка e-commerce – создание сервисной платформы и логистического агрегатора для всех участников рынка, обеспечение решения логистических задач "в одной кнопке". Кроме того, документ предполагает, что компания должна предоставить населению страны базовые финансовые услуги в шаговой доступности, а также стать крупной финтех-площадкой для развития МСП в сфере электронной торговли.

Согласно документу, в 2025 году выручка "Почты России" должна составить 400 млрд рублей. При этом 50% выручки должны обеспечить доходы от цифровых сервисов. Предполагается, что компания займет 20% на рынке логистики для электронной коммерции.