КС РФ заступился за малый бизнес при обжаловании отказов в выдаче "ковидных" субсидий

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Необязательное административное обжалование отказа налогового органа в выдаче "ковидной" субсидии не блокирует для предпринимателей возможность оспорить его и в суде, даже если из-за этого пропущен трехмесячный срок на подачу заявления, решил Конституционный суд (КС) РФ.

Поводом для разбирательства в КС РФ стала жалоба индивидуального предпринимателя Надежды Налевой из Ярославской области. Она летом 2020 года обратилась в налоговый орган за субсидией на частичную компенсацию затрат на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Такая субсидия была предусмотрена постановлением правительства РФ для малого и среднего бизнеса из ряда отраслей экономики, в частности, для гостиниц и предприятий, ведущих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Однако налоговая инспекция вернула заявление Налевой 15 июля 2020 года, а 16 октября 2020 года в ответ на ее обращение разъяснила причины, в материалах дел причины отказа не называются. Попытка обжаловать отказ в приеме заявления в административном порядке не увенчалась успехом, 19 января 2021 года Налева получила ответ от областного управления УФНС. После этого в феврале 2021 года она обратилась в суд с требованием обязать налоговый орган принять ее заявление и выплатить ей субсидию.

Арбитражный суд Ярославской области отказал ей, сославшись на пропуск срока для обращения в суд. Статья 198 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) отводит на три месяца на обращение в суд для оспаривания ненормативных правовых актов, решений госорганов. А досудебный порядок (пункт 2 статьи 138 НК РФ) для обжалования отказов в выдаче упомянутой субсидий не применяется, так как правила ее предоставления не относятся к актам законодательства о налогах и сборах, указала апелляция со ссылкой на "ковидный" обзор Верховного суда РФ №3 от 17 февраля 2021 года. С этим согласилась и кассация, судья ВС РФ Марина Антонова отказала в передаче жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Налева полагала, что это ограничило ее право на судебную защиту и обратилась в КС РФ. Тот после рассмотрения ее жалобы заявил, что заинтересованные лица не могут лишаться права оспаривать решения налоговых органов, если решили воспользоваться сначала досудебным порядком и из-за этого пропустили трехмесячный срок для обращения в суд. При таком истолковании пункт 2 статьи 138 НК РФ не противоречит Конституции, указал КС РФ.

Суд подчеркнул, что субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, не обязаны соблюдать досудебный порядок при обжаловании актов (уведомлений) налоговых органов об отказе в предоставлении субсидии. Но это не лишает их права обжаловать такие акты как непосредственно в суде, так и в вышестоящем налоговом органе.

Судебные акты в отношении гражданки Налевой подлежат пересмотру.