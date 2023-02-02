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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Минкультуры и Росреестр запустят платформу с данными о границах охраны объектов культурного наследия

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Единая платформа данных о границах охраны объектов культурного наследия появится в июле этого года, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Совместно с Росреестром запустим единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия (...) Сервис будет разработан и опубликован к концу июля 2023 года", - написала Любимова в своем телеграмм-канале.

Она уточнила, что Минкультуры и Росреестр активно взаимодействуют в части сведений об объектах культурного наследия.

"В настоящий момент настраивается межведомственное электронное взаимодействие Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ и Единого государственного реестра недвижимости для оперативной передачи данных", - добавила Любимова.

Минкультуры РФ Росреестр
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