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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Балаковская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после ремонта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Балаковская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после завершения планового ремонта, сообщается на сайте АЭС.

На втором энергоблоке Балаковской АЭС в ходе капитального ремонта выполнено порядка 30 операций по модернизации оборудования и трубопроводов, говорится в сообщении. В числе самых значимых – модернизация электрической части циркуляционных насосов, схем формирования сигналов одноканальных защит турбины. Также проведен капремонт гидроемкостей, компенсатора давления и ультразвуковой контроль сварных соединений парогенераторов.

Отмечается, что цифровизация сделала прозрачным весь процесс ремонта: от планирования затрат до управления ресурсами. На Балаковской АЭС внедрена автоматизированная система управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией. "Это мощный инструмент цифровизации и один из главных проектов "Росэнергоатома", который позволил завершить ремонт на трое суток раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Энергоблок был выведен в ремонт 20 декабря 2022 года.

В настоящее время на БАЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 3,247 тыс. МВт.

Балаковская АЭС – одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России. Доля БАЭС в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, превышает 75%. Ее электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири.

Балаковская АЭС БАЭС Балаково Саратовская область
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