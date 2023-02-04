Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Астрономам удалось обнаружить еще 12 спутников Юпитера, общее число известных лун теперь достигает 92 - это максимум среди планет Солнечной системы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее рекорд принадлежал Сатурну - в настоящий момент известно о 83 его спутниках.

Новые луны были обнаружены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021-2022 гг., в ходе дальнейших наблюдений были подтверждены их орбиты. Данные опубликовал Центр малых планет. Названий найденные спутники пока не получили.

На сайте научно-популярного журнала Sky & Telescope опубликовано изображение, на котором видны орбиты спутников Юпитера. В статье уточняется, что все обнаруженные луны малы и находятся на большом расстоянии от планеты: оборот вокруг Юпитера они совершают более чем за 340 дней.