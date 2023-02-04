Минобороны РФ сообщило, что силы ВСУ выбиты с западных окраин поселка Двуречное

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные выбили украинских военнослужащих с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, также нанесены удары вертолетами и артиллерией по силам ВСУ в районах Крахмального и Берестового Харьковской области - уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

Конашенков также заявил, что на красно-лиманском направлении продолжено наступление подразделений группировки войск "Центр".

"В районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянка и Григоровка (ДНР) нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и гаубица Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что в ходе наступления на донецком направлении российскими войсками заняты более выгодные рубежи и позиции.

Как добавил Конашенков, "в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, как рассказал представитель Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Краматорск и Угледар Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

По его словам, в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

"На южно-донецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы Мста-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Как он заявил, "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры Херсонской области".

По данным Конашенкова, в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов.