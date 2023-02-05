Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартует с Байконура в воскресенье

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" № 4 ожидается в воскресенье с космодрома Байконур.

Как сообщали в "Роскосмосе", запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и геостационарным гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" № 4 запланирован на 5 февраля с площадки № 81 космодрома Байконур.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата составляет около 2,1 тонн, расчётный срок работы - 10 лет, спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 35 786 км от Земли.

В настоящее время в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника: "Электро-Л" № 2 (запущен 11 декабря 2015 года) и "Электро-Л" № 3 (запущен 24 декабря 2019 года).