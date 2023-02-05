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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" допущена до старта

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия подтвердила готовность к пуску в воскресенье ракеты-носителя "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" № 4, сообщили в "Роскосмосе".

"Этим утром комиссия на Байконуре разрешила заправку топливом ракеты "Протон-М". Носитель выведет на орбиту четвертый метеоспутник "Электро-Л", - сообщила госкорпорация в телеграм-канале.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником "Электро-Л" № 4 состоится в 12:13 по Москве.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

Масса аппарата составляет около 2,1 тонн, расчетный срок работы - 10 лет, спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 35 786 км от Земли.

В настоящее время в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника: "Электро-Л" № 2 (запущен 11 декабря 2015 года) и "Электро-Л" № 3 (запущен 24 декабря 2019 года).

Протон-М Роскосмос
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