В Ростовской области во время погони за нарушителем погиб инспектор ДПС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Ростовской области ищет нарушителя, во время погони за которым погиб инспектор ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

По данным ГИБДД, утром в воскресенье в городе Морозовск инспекторы ДПС преследовали водителя, который не остановился по их требованию. "Двигаясь с включенными проблесковыми маяками во встречном направлении на улице с односторонним движением, допустили касательное столкновение с автомобилем "КамАЗ", который выезжал со второстепенной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения с грузовиком патрульный автомобиль съехал на обочину и врезался в опору ЛЭП. А автомобиль Honda Civic, который преследовали инспекторы, скрылся.

Как подчеркивается в сообщении, "в результате ДТП лейтенант полиции 1990 года рождения погиб, лейтенант полиции 1989 года рождения госпитализирован". Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию скрывшегося водителя.