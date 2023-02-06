Аналитики спрогнозировали дальнейшее снижение числа автоугонов в России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году продолжится тренд 2022 года на снижение числа краж и угонов автотранспорта, число угонов может снизиться на 11,1% и не превысит 20 тысяч случаев, говорится в материале агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Такой прогноз соответствует позитивному сценарию развития событий в 2023 году.

При этом раскрываемость такого рода преступлений может увеличиться до 70% в 2023 году по сравнению с 68% в прошлом году, ожидают в НКР. Ссылаясь на данные МВД, агентство отмечает, что в 2022 году этот показатель достиг максимального значения.

В 2022 году количество угонов и краж автотранспорта в России снизилось на 13,5% - до 22,5 тысячи случаев - минимума за двадцатилетнюю историю наблюдений. Самое низкое месячное значение показателя за тот же период - 1,3 тысячи случаев - было зафиксировано в декабре прошлого года.

НКР также обращает внимание на фактор сезонности: с марта до конца июня текущего года ожидается рост числа подобных преступлений в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, что может подстегнуть продажи средств защиты авто и рост страхования в этом сегменте.

"Пандемия COVID-19, а затем и шоковые события после февраля 2022 года значительно усложнили сбыт краденых авто: закрытые границы затрудняли их перемещение, что внесло вклад в снижение числа краж автотранспорта", говорится в материале агентства.

НКР подчеркивает: несмотря на опасения, что частота краж автотранспортных средств увеличится из-за дефицита запчастей после ухода с российского рынка известных мировых брендов, в публикуемой МВД статистике подобные изменения пока не наблюдаются.

Как отмечает агентство, рекордное число краж и угонов автомобилей наблюдалось в 2004 году - более 125 тысяч случаев. С тех пор количество преступлений в этой сфере снизилось в 5,6 раза, а общая раскрываемость выросла более чем вдвое, с 33% до 68%.

По мнению аналитиков НКР, такому результату способствовали многочисленные камеры на российских дорогах; сложности перевозки и сбыта украденных автомобилей из-за пандемии коронавируса; введение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС); борьба МВД с нелегальной разборкой машин.

Кроме того, агентство считает, что после появления электронных паспортов автомобилей преступникам стало сложнее подделывать документы, поскольку изготовить электронную фальшивку значительно сложнее, чем бумажную. Такие паспорта оформляются в основном на новые автомобили - именно тот сегмент, который находится под особым прицелом у профессиональных угонщиков.

Также сдерживающий эффект оказывает широкое использование на дорогах камер, которые позволяют раскрывать подобные преступления по оперативным данным, отмечают аналитики. В мае 2022 года Госавтоинспекция говорила о 23,4 тысячи передвижных и стационарных камер, а на 3 февраля 2023 года в реестре мест их размещения было уже около 44 тысячи записей, уникальных координат GPS - около 35 тысяч, говорится в обзоре.

Данные исследования совпадают со статистикой страховщиков за 2022 год. Как говорил ранее вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, статистика автостраховщиков по угонам демонстрирует снижение показателя с начала 2022 года по сравнению с 2021 годом практически вдвое.

Тенденция противоречила ожиданиям большинства экспертов в сфере страховой безопасности, которые предсказывали взрывной рост угонов автомобилей в связи с подорожанием автотранспорта, в том числе "под разбор" на запчасти в связи с дефицитом последних на рынке.

Страховщики связывают такой результат с ситуацией, "которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, она как раз и позволяет сдерживать угоны автомобилей, их не становится больше", пояснял тогда Ефремов.