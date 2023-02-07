ФСБ задержала четырех исламистов в Москве и Красноярске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Последователи запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (КТД) задержаны в Москве и Красноярске, сообщила ФСБ РФ.

По данным ФСБ, задержанные члены ячейки из числа ее главарей и рядовых участников "осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера".

"При задержании обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы "КТД", а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело, не уточнив, по какой статье УК РФ.

В ФСБ также не раскрыли личности задержанных.