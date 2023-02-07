В НКЦКИ назвали ряд DDoS-атак на Россию прикрытием для более серьезных операций хакеров

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В минувшем году DDoS-атаки на РФ совершались большим числом участников, они координировались через Telegram, но нередко были прикрытием для более серьезных операций, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Особенностью DDoS-атак последних месяцев стало по-настоящему большое количество их участников. Большой объем DDoS-атак явился своего рода прикрытием для более серьезных воздействий", - сказал Мурашов, выступая во вторник на "Инфофоруме-2023".

По его словам, хакерами в кратчайшие сроки создавались Telegram-каналы, "в которых проводилась агитация обычных людей, инструктажи участников, координация, целеуказания, а также распространялись элементы проведения атак".

Мурашов сообщил, что большое количество кибератак в минувшем году было направлено на хищение информации и выведение из строя технологических процессов, также это были вмешательства, которые могут иметь общественный резонанс.