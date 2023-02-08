Более 1,5 млн девятиклассников будут сдавать в среду итоговое собеседование по русскому языку

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн учеников девятых классов школ будут сдавать итоговое собеседование по русскому языку 8 февраля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"1 млн 548 тыс. девятиклассников зарегистрированы на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в основной срок 8 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Успешная сдача итогового собеседования является условием допуска к государственной итоговой аттестации, пояснили в пресс-службе.

"Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником", - рассказали в Рособрнадзоре.

Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 15 марта и 15 мая 2023 года. Итоговое собеседование для отдельных категорий девятиклассников по решению региональных органов управления образованием может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.