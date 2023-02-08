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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Самолет МЧС с гумпомощью для Ирана вылетел из аэропорта "Жуковский"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставит гуманитарную помощь в Иран по распоряжению правительства, сообщила пресс-служба ведомства.

"Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - говорится в сообщении.

В состав гуманитарной помощи входит сахар, мука, растительное масло, палатки, тёплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

Иран МЧС РФ
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