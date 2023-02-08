Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Более 200 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2022 году, это на 28,8% меньше, чем годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего с целью туризма Россию посетили 205,1 тыс. иностранцев.

Согласно статистике, больше всего туристов приехали в Россию из Германии - 25,3 тыс., это на 33,4% меньше чем годом ранее. Второе место заняла Турция - 22,6 тыс. (минус 2,5%). Следом идет Иран, откуда приехали 14,6 тыс. туристов, это в 25 раз больше чем в 2021 году.

В первую пятерку также вошли туристы из Казахстана (13,27 тыс.) и Кубы (11,3 тыс.). Далее следуют Узбекистан (8,86 тыс.), Киргизия (6,6 тыс.), Индия (6,4 тыс.), США (5,58 тыс.), Армения (5,2 тыс.).

В топ-20 вошли Израиль, Латвия, ОАЭ, Сербия, Азербайджан, Южная Корея, Туркмения, Италия, Франция и Литва.

Въездной турпоток в РФ резко сократился с началом пандемии коронавируса. В 2020 году из-за закрытия границ стран падение составило 93% по сравнению с 2019 годом, когда Россия приняла более 5 млн иностранных туристов. В 2021 году РФ посетили 288 тыс. иностранных туристов, это на 14% меньше, чем в 2020 году.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На границе с Литвой опробовали электронное бронирование очереди для автотранспорта

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Источник сообщил о шести погибших при обрушении части пятиэтажки в Тульской области

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии по делу об убийствах

РЖД в 1,8 раза увеличили пропускную способность работавшего на пределе участка Транссиба

В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

Спасатели разбирают завалы на месте частичного обрушения дома под Тулой

Спасатели разбирают завалы на месте частичного обрушения дома под Тулой

Более 1,5 млн девятиклассников пройдут в среду итоговое собеседование по русскому языку

Более 1,5 млн девятиклассников пройдут в среду итоговое собеседование по русскому языку

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Что произошло за день: вторник, 7 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });