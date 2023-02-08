Минобрнауки предложило ввести дополнительный налоговый вычет на образовательный кредит

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Студенты, которые берут образовательный кредит, смогут претендовать на дополнительный налоговый вычет, он составит до 200 тыс. руб. за налоговый период. Советующий проект изменений в Налоговый кодекс РФ размещен на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Как говорится в документе, данный "социальный налоговый вычет предоставляется" при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на такую деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, "при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы в отчетном году, связанные с обучением, а также договора об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам".

Упоминается, что этот вычет не может превышать 200 тыс. руб. за налоговый период. "В размере фактически произведенных расходов и процентов по ним, но не более 200 000 рублей за налоговый период", - отмечается в документе.

Разработчик данного проекта - министерство науки и высшего образования РФ.