Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Минобрнауки предложило ввести дополнительный налоговый вычет на образовательный кредит

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Студенты, которые берут образовательный кредит, смогут претендовать на дополнительный налоговый вычет, он составит до 200 тыс. руб. за налоговый период. Советующий проект изменений в Налоговый кодекс РФ размещен на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Как говорится в документе, данный "социальный налоговый вычет предоставляется" при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на такую деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, "при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы в отчетном году, связанные с обучением, а также договора об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам".

Упоминается, что этот вычет не может превышать 200 тыс. руб. за налоговый период. "В размере фактически произведенных расходов и процентов по ним, но не более 200 000 рублей за налоговый период", - отмечается в документе.

Разработчик данного проекта - министерство науки и высшего образования РФ.

Минобрнауки РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия закрыла въезд губернаторам 33 штатов США

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%

Курчатовский институт переведут под научное руководство РАН

"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

РКН решил навсегда заблокировать сайт Московской Хельсинкской группы

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Euroclear получил 821 млн евро доходов от заблокированных российских активов

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома под Тулой выросло до семи человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });