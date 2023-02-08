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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Путин провел совещание с членами Совбеза

Обсуждались меры по повышению пожарной безопасности и инфраструктурные вопросы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел в среду вечером совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по повышению противопожарной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций, а также инфраструктурные вопросы.

"У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры. Я попросил подойти наших коллег (Андрея) Белоусова, (Игоря) Левитина и (Олега) Белозерова. Но первый вопрос касается мер по повышению пожарной безопасности и снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период. По этому вопросу выступит Александр Куренков", - сказал Путин, открывая совещание.

Совбез РФ Владимир Путин
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